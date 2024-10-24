В мэрии Москвы рассказали, как столица становится «Здоровым городом»

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. На Форуме устойчивого городского развития Китайской академии наук выступила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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