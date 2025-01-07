Российские войска взяли под контроль Курахово и продвигаются к Покровскому направлению: новости СВО на 7 января 2025

7 января 2025 года Министерство обороны России официально заявило о взятии под контроль города Курахово, что подтверждено видеоматериалами, демонстрирующими установку российских флагов на административных зданиях.
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