Кибербезопасность.

Стоп! Фишинг! Одним из распространенных способов хищения является фишинг, цель которого - завладеть реквизитами банковской платежной карты Злоумышленник под любым мошенническим предлогом вынуждает жертву пройти по ссылке на поддельный интернет-ресурс и ввести там номер карты, срок действия и CVV-код, чтобы похитить эти данные и списать денежные сре .
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