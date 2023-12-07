Кибербезопасность.

Стоп! Фишинг! Одним из распространенных способов хищения является фишинг, цель которого - завладеть реквизитами банковской платежной карты Злоумышленник под любым мошенническим предлогом вынуждает жертву пройти по ссылке на поддельный интернет-ресурс и ввести там номер карты, срок действия и CVV-код, чтобы похитить эти данные и списать денежные сре .