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Росавиация продлила до 15 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Росавиация продлила до 15 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 15 декабря.Как говорится в сообщении Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года.

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