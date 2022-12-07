Росавиация продлила до 15 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 15 декабря.Как говорится в сообщении Росавиации, режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года.