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Царьград

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WSJ: почему Пентагон решил убрать стратегические бомбардировщики с базы в Фэрфорде

WSJ: почему Пентагон решил убрать стратегические бомбардировщики с базы в Фэрфорде

Самолеты эвакуировали после серии задержаний и сообщений о «крупном инциденте» в Великобритании.Американское военное командование приняло решение о полном выводе своих стратегических бомбардировщиков-невидимок B-1 с территории британской авиабазы Фэрфорд.

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