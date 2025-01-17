Политолог из Донецкой Народной Республики Ян Гагин проинформировал о том, что британские и украинские власти договорились о подписании договорённостей о партнёрских отношениях из-за страха перед будущим переговорный процессом, в котором будут участвовать Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки.