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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ: Украина не запустит производство ракет Patriot

Экс-аналитик ЦРУ: Украина не запустит производство ракет Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина не сможет наладить производство ракет для ПВО Patriot из-за сложностей в сборке комплектующих и нехватки редкоземельных металлов.

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