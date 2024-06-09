За долги по налогам и кредитам у жительницы Мордово отобрали автомобиль

За неуплату долга по налоговым и кредитным платежам у жительницы Мордово арестовали автомобиль. Всего на исполнении у судебных приставов находилось 23 производства о взыскании с 59-летней женщины задолженности по налоговым и кредитным платежам на общую сумму 300 тысяч рублей.