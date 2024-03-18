Раздельный праздник: Прилучный поздравил дочь с восьмилетием спустя дне недели

Известный российский актер Павел Прилучный поздравил любимую дочку с днем рождения. Девочке исполнилось восемь лет 3 марта — артист немного опоздал с подарком, однако торжественно вручил взрослеющей Мие детский квадроцикл.
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