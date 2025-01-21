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‍Интересно, что в проходящих сейчас учениях НАТО в Восточной Европе «Steadfast Dart 25» заявлено участие Франции, но в отличие от других стран альянса её роль никак не обозначена.

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