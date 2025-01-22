ХК СКА победил в матче КХЛ

Битва на льду завершилась со счетом 5:2.Результативными действиями в виде голов отличились - Сергей Плотников (на его счету дубль), Арсений Грицюк, Иван Демидов, Захар Бардаков, Максим Березкин и Максим Шалунов.
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