Андрей Губин рассказал, почему не выпускает новые песни

Автор и исполнитель Андрей Губин, который уже больше 20 лет борется с болезнью и живет затворником, признался, что продолжает писать песни, которые так и не может реализовать из-за отсутствия необходимых условий.
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