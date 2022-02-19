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«Наших ребят никогда ничего не останавливает!» Дементьев — о решении Клебо бежать сокращенную дистанцию

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев отреагировал на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров.

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