Система "Волна купол" выводит из строя спутники Starlink

Российская система подавления блокирует способность конкретного спутника обслуживать наземные терминалы, отметил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решенийСпутники группировки Starlink теряют работоспособность после воздействия российской новейшей системы подавления "Волна купол гарант".
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