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Reuters: без участия сторонников Москвы саммит по Украине будет ограниченным

Reuters: без участия сторонников Москвы саммит по Украине будет ограниченным

Саммит по Украине в Швейцарии, целью которого является давление на Россию по окончанию конфликта с Киевом, рискует оказаться провальным, поскольку в нем отказались участвовать Китай и ряд других государств.

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