В российский прокат вышел фильм «О чём говорят любовники» — режиссёрский дебют сценаристки Людовики Рампольди, представленный на 20-м Римском кинофестивале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- У первого пациент...
- МЕ В Норвегии более ...
- Ответ на тявканье...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым