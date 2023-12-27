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То, на что не решились русские, сделают хуситы. Йеменские водолазы схватились за взрывчатку

То, на что не решились русские, сделают хуситы. Йеменские водолазы схватились за взрывчатку

Вчера 50K прочитали Представители боевой организации йеменских хуситов снова выступили с очередной порцией угроз в адрес США, Израиля и их союзников.

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