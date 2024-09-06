В Воронежской области водитель «Лады» спровоцировал ДТП с иномаркой

Проезжая по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог 47-летний житель Пензенской области, находящийся за рулем «Лада Веста», не уступил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Круз».
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