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Воронежские новости

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В Воронежской области водитель «Лады» спровоцировал ДТП с иномаркой

В Воронежской области водитель «Лады» спровоцировал ДТП с иномаркой

Проезжая по второстепенной дороге на перекрестке неравнозначных дорог 47-летний житель Пензенской области, находящийся за рулем «Лада Веста», не уступил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Круз».

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