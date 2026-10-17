"Это самое страшное": Генерал Гурулёв - об "агентах влияния США" в высоких кабинетах. Как отметил Андрей Гурулёв, даже непонятно, сколько сейчас таких во власти и кто назначает этих граждан на должности.
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Проблема старая, мер не принято, потому что принимальщики из этой когорты.