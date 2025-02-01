«Инвокер Сахарович, к доске!» Экзотические имена дети смогут поменять без согласия родителей. Так ли это хорошо?Фракция «Новые люди» в Госдуме предложила разрешить детям менять экзотические и слишком оригинальные имена без согласия родителей с 14 лет.
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