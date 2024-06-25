США обеспокоены расширением сотрудничества России с КНР, КНДР и Ираном в космосе

Соединенные Штаты обеспокоены перспективой расширения сотрудничества в космической отрасли между Россией, Ираном, Китаем и КНДР, заявил глава Космического командования Пентагона генерал Стивен Уайтинг на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла.
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