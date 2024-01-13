Fox: результат выборов на Тайване определит ситуацию с безопасностью в регионе

Выборы на Тайване окажутся испытанием, которое продемонстрирует готовность населения острова «дать отпор китайскому давлению», а также определит ситуацию с безопасностью на территории региона в течение ближайших четырех лет.
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