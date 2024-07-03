Смейся до слёз
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Смейся до слёз

391 подписчик

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TikTok-блогер расплакалась, жалуясь на несносный рабочий график с 9 до 17

TikTok-блогер расплакалась, жалуясь на несносный рабочий график с 9 до 17

TikTok-блогер по имени Бриэлль, у которой больше 300 тысяч подписчиков, просто таки расплакалась на камеру, рассказывая о том, как ей трудно приспособиться к графику с 9 до 17 на ее первой нормальной работе в сфере маркетинга.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
переезжай на колыму дороги строить  там на фсе хватит времени и сил!
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