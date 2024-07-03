TikTok-блогер расплакалась, жалуясь на несносный рабочий график с 9 до 17

TikTok-блогер по имени Бриэлль, у которой больше 300 тысяч подписчиков, просто таки расплакалась на камеру, рассказывая о том, как ей трудно приспособиться к графику с 9 до 17 на ее первой нормальной работе в сфере маркетинга.