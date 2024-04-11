В посольстве РФ назвали ситуацию с Ассанжем несмываемым позором Британии

Global Look Press/Ray Tang/ZUMAPRESS.com Судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является несмываемым пятном позора на репутации Великобритании и США и направлена на то, чтобы правозащитники потеряли желание предавать огласке военные преступления Вашингтона и союзников, заявили в посольстве России в Лондоне.