В посольстве РФ назвали ситуацию с Ассанжем несмываемым позором Британии

Global Look Press/Ray Tang/ZUMAPRESS.com Судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является несмываемым пятном позора на репутации Великобритании и США и направлена на то, чтобы правозащитники потеряли желание предавать огласке военные преступления Вашингтона и союзников, заявили в посольстве России в Лондоне.
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