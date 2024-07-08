Создан последний компонент для главного зеркала Чрезвычайно Большого телескопа

Заготовка для последнего сегмента зеркала Чрезвычайно Большого телескопа / © SCHOTT / ESO Огромное главное зеркало ELT общей площадью 978 квадратных метров и массой 132 тонны невозможно изготовить из одного куска стекла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии