Антиамериканские пошлины Китая: под ударом Ford, GM, BMW и Mercedes

На минувшей неделе в Поднебесной вступили в силу ответные экономические меры против США. Китайские власти отреагировали на повышение пошлин Трампом: 47-й президент США ввел дополнительные 10-процентные наценки на товары из КНР, а Госсовет Китая пересмотрел тарифы на импорт полезных ископаемых, сельскохозяйственной техники, а также автомобилей с двигателями более 2,5 литра.