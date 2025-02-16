Антиамериканские пошлины Китая: под ударом Ford, GM, BMW и Mercedes

На минувшей неделе в Поднебесной вступили в силу ответные экономические меры против США. Китайские власти отреагировали на повышение пошлин Трампом: 47-й президент США ввел дополнительные 10-процентные наценки на товары из КНР, а Госсовет Китая пересмотрел тарифы на импорт полезных ископаемых, сельскохозяйственной техники, а также автомобилей с двигателями более 2,5 литра.
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