Названо имя нового председателя Федерации автомобильного спорта Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 сентября, ФедералПресс. На должность руководителя Федерации автомобильного спорта Удмуртии назначен Владимир Гольцов – выдающийся спортсмен, который успешно выступал как на советских, так и на российских соревнованиях по автогонкам.
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