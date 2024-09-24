Названо имя нового председателя Федерации автомобильного спорта Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 сентября, ФедералПресс. На должность руководителя Федерации автомобильного спорта Удмуртии назначен Владимир Гольцов – выдающийся спортсмен, который успешно выступал как на советских, так и на российских соревнованиях по автогонкам.