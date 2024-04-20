Любимый философ Путина: "Идеология московского правления"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АТАКА НА ПУТИНА ЗА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА БАЙДЕНА: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ УДАР ИЗНУТРИ Вначале апреля, практически одновременно с возбуждением Следственным комитетом России уголовного дела по статье "Финансирование терроризма" в отношении связанной с семейством президента США компании "Бурисма", началась информационная атака на Высшую политическую школу, названную именем любимого философа Владимира Путина – Ивана Ильина.
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