Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Сенатор Джабаров: Киев прикрывает провалы на фронте мирными планами

Сенатор Джабаров: Киев прикрывает провалы на фронте мирными планами

Украина совместно с США и Европой разработала новый план завершения конфликта с Россией. Как утверждает британская газета The Times, его могут представить российской стороне в ходе визита в Москву секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии