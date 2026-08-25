Сенатор Джабаров: Киев прикрывает провалы на фронте мирными планами

Украина совместно с США и Европой разработала новый план завершения конфликта с Россией. Как утверждает британская газета The Times, его могут представить российской стороне в ходе визита в Москву секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера.