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Американские ученые приблизились к созданию лекарства для мгновенного протрезвления

Американские ученые приблизились к созданию лекарства для мгновенного протрезвления

Американские ученые вплотную приблизилась к созданию препарата, который быстро поможет человеку в состоянии алкогольной интоксикации.

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