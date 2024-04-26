Артем Малащенков поблагодарил рабочих, которые восстановили движение после обрушения путепровода в Вязьме

«Мне очень хочется, чтобы вы знали имена этих людей» Сенатор от Смоленской области Артем Малащенков поблагодарил рабочих восстановительного поезда, которые помогали открыть железнодорожное движение после падения моста в Вязьме.
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