Тухель о 12 победах в 13 играх: «Челси» должен оставаться реалистом. «Сити» и «Ливерпуль» извлекают выгоду из наших проблем»

Томас Тухель прокомментировал отрезок из 12 побед «Челси» в последних 13 играх. Главный тренер лондонского клуба высказался после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии