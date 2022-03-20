Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Тухель о 12 победах в 13 играх: «Челси» должен оставаться реалистом. «Сити» и «Ливерпуль» извлекают выгоду из наших проблем»

Томас Тухель прокомментировал отрезок из 12 побед «Челси» в последних 13 играх. Главный тренер лондонского клуба высказался после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх