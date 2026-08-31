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Татар-информ

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Новый ГОСТ на фунчозу с 1 сентября: мнение эксперта из Татарстана

Новый ГОСТ на фунчозу с 1 сентября: мнение эксперта из Татарстана

С 1 сентября 2026 года в России и ряде других стран начнет действовать первый полноценный стандарт для крахмальной лапши – раньше такого не было.

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