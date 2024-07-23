«Российский след» в убийстве львовской бандеровки Ирины Фарион – это очень удобная версия для тех, кто до смерти испуган опасностью социального взрыва на Украине.
На Украине бояться, что убийство Фарион – это только начало
Комментарии
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Сергей Плугарев
Да не будут наши спецы заниматься таким дерьмом. Вот когда она свой вонючий рот раскрыла на свой же "Азов" вот тут всё и случилось. Да и исполнителя так и не нашли (похоже что и не ищут) Да и забудут скоро.
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11 час.
Олег Татьянин
Я надеюсь крест из осины.
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5 час.
Галина
Земля стекловатой фашистской паскуде.
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3 час.
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