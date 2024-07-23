На Украине бояться, что убийство Фарион – это только начало

Сергей Плугарев

Да не будут наши спецы заниматься таким дерьмом. Вот когда она свой вонючий рот раскрыла на свой же "Азов" вот тут всё и случилось. Да и исполнителя так и не нашли (похоже что и не ищут) Да и забудут скоро.