Американские репортёры: Силы и ресурсы Украины тают, а силы и ресурсы России выглядят бесконечными

Американские эксперты обсуждают ситуацию, при которой практически все ведущие западные аналитики ошиблись в своих прогнозах по поводу того, что Россия «вот-вот исчерпает свой экономический и военный потенциал и потерпит сокрушительное поражение».
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