«Олерон+» заставили убрать помойку только с помощью прокуратуры

Жители сёл Тарбагатай и Катангар Петровск-Забайкальского муниципального округа пожаловались на то, что «Олерон+» очень редко вывозил мусор с территории населённых пунктов, в результате чего образовались свалки.
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