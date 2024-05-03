Российский президент Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире. Об этом заявил генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк газете Hill.
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