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Евродепутат Даниэль Буда предположил, что «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы»

Евродепутат Даниэль Буда предположил, что «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы»

Депутат Европейского парламента Даниэль Буда высказал предположение, согласно которому «Украина может стать целью ядерных ударов различной силы».

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