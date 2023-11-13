Канцлер Германии назвал главным условием начала переговоров между Украиной и Россией «вывод российских войск»

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией возможны исключительно в случае выполнения главного условия для их начала – вывода российских войск с тех территорий, которые Западом признаются «украинскими».
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