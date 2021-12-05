Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Вся Британия обсуждает 18-летнего Джордана Кокса (Jordon Cox), который сумел слетать в Берлин из Эссекса, преодолев в общей сложности 1017 миль и заплатив за билеты даже на 7,72 фунта стерлингов дешевле, чем если бы он путешествовал на поезде.