Выставка «Доблесть» открылась в пространстве «ОКНА» в Петербурге

Экспозиция объединила работы художников и скульпторов со всей России В арт-пространстве «ОКНА» Калининского района Санкт-Петербурга открылась масштабная выставка «Доблесть», приуроченная к 80-летию Великой Победы.
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