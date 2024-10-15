Китай будет играть конструктивную роль в охлаждении конфликта на Среднем Востоке -- глава МИД КНР

Пекин 14 октября /Синьхуа/ -- На фоне региональной напряженности на Среднем Востоке Китай как ответственная крупная страна продолжит демонстрировать чувство долга и играть конструктивную роль в содействии смягчению конфликта, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.