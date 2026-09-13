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Азаренко о Шелтонах: «Взаимоотношения Брайана и Бена – и как отца с сыном, и как тренера с игроком – одни из самых здоровых, которые я видела в спорте»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко высказалась о Бене Шелтоне и его отце Брайане. «Взаимоотношения Брайана Шелтона и Бена – и как отца с сыном, и как тренера с игроком – вероятно, одни из самых здоровых, которые я видела в спорте лично», – твитнула белоруска.

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