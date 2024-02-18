Сергей Ролдугин примет участие в зимнем фестивале Юрия Башмета в Сочи

Всего состоится четыре концерта «Музыкальной сборной России». Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Народного артиста России, профессора Сергея Ролдугина представит «Марафон романтических сонат» в Сочи.
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