В Алтайском крае издали детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью

Главная особенность ее страниц – возможность оживить "предметы" с помощью QR-кодов Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей Детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью издали и презентовали в Алтайском крае.
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