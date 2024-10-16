BioWare подтвердила отсутствие Denuvo в Dragon Age: The Veilguard и рассказала о спецификация...

BioWare подтвердила отсутствие Denuvo в Dragon Age: The Veilguard и рассказала о спецификациях консольных версийBioWare поделилась подробными системными требованиями Dragon Age: The Veilguard для ПК, а также раскрыла другие подробности запуска.
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