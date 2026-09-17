В США приговорили к 20 годам связанного с "Крокусом" боевика Шарифуллу

Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года © Григорий Сысоев/РИА Новости Суд в США приговорил к 20 годам заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, причастного к подготовке теракта в «Крокус Сити Холл» Он был осужден за подготовку взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году во время вывода американских войск, в результате которого погибли 13 военнослужащих.
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