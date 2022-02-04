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В Госдуме считают, что меры в отношении Deutsche Welle могли бы быть жестче

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы поддерживают принятые меры в отношении Deutsche Welle и считают, что они могли бы быть более жесткими.

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