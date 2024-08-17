Хельмут Марко объяснил, почему Алонсо не стал пилотом Red Bull Racing

Хельмут Марко объяснил, почему Алонсо не стал пилотом Red Bull RacingRed Bull Content Pool Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко рассказал, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо в своё время мог стать гонщиком австрийской команды.