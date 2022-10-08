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Ник де Врис: Ферстаппен замолвил за меня словечко в Red Bull

Ник де Врис: Ферстаппен замолвил за меня словечко в Red Bull

Ник де Врис: Ферстаппен замолвил за меня словечко в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolНовичок AlphaTauri Ник де Врис рассказал, что подписал контракт с младшей командой Red Bull не без помощи своего соотечественника Макса Ферстаппена.

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